Un’estate al mare … in gommone

Anche se l’inverno non è finito le giornate più lunghe e soleggiate di febbraio ci fanno già pensare alla bella stagione e ci fanno venire voglia di estate e vacanze. E se per godersi il sole e il mare ci vorrà ancora un po’ è bene già da ora programmare cosa si vuole fare in modo da avere tutto il tempo per organizzarsi non solo sulla destinazione ma anche su cosa fare durante il soggiorno e su possibili escursioni.

Per esempio una esperienza da provare è quella di provare a guardare il mare non dal bagnasciuga ma a bordo di un gommone grazie al servizio di noleggio gommoni con SamBoat che consente con facilità di trovare gommoni nella località in cui sarete e con le caratteristiche che più si adattano alle vostre esigenze.

Tutti i vantaggi di noleggiare un gommone

Partiamo da un presupposto. Trascorrere del tempo in gommone è un’alternativa piacevole alla vita da spiaggia e meno impegnativo di una vacanza in barca. Si tratta infatti di un mezzo sicuro e veloce che può essere utilizzato per uscite ed escursioni in giornata con amici e famiglia, per praticare sport nautici e per fare delle immersioni. Senza contare che in molti tratti della costa italiana ci sono spiagge, grotte o aree marine incantevoli non raggiungibili in altro modo.

Un gommone è un mezzo molto meno impegnativo di una barca infatti sono facilmente manovrabili e con una potenza sotto i 40cv non richiedono neanche l’utilizzo della patente.

Ovviamente si tratta di scegliere il modello giusto secondo le proprie esigenze. Ad esempio, tenete presente che per utilizzarlo al lago sarà sufficiente un mezzo di minore potenza, mentre servirà con un motore maggiormente performante se lo si utilizzerà al mare.

I gommoni hanno dimensioni comprese tra i 2 ai 14 metri di lunghezza, e ovviamente la scelta dipenderà da quante persone vi dovranno stare a bordo.

Infine, ed è un vantaggio non indifferente, i gommoni sono anche mezzi economici e il loro noleggio giornaliero è a portata di tutte le tasche.

Cosa visitare a bordo del gommone

Come detto, il gommone può diventare lo strumento per trascorrere una piacevole giornata di gita al lago o al mare. E a tale proposito di sicuro le coste italiane offrono infinite possibilità di escursioni in luoghi meravigliosi. Per darvi solo qualche consiglio, se vorrete pianificare le vostre vacanze estive, pensiamo alla Sardegna. Un’isola in cui è impossibile non trovare belle spiagge ma in cui ci sono dei veri e propri paradisi come le numerose calette del golfo di Orosei che meritano assolutamente di essere viste ma che in molti casi non sono raggiungibili per terra ma appunto solo con un gommone.

Oppure, per cambiare regione, pensate ai meravigliosi promontori delle Cinque Terre in Liguria, in cui le case colorate e arroccate sulla rocce dei paesini che le compongono danno il loro splendore visti dal mare in un percorso da Porto Venere a Monterosso.

Insomma, i motivi per scegliere di affittare un gommone sono tanti, le destinazioni che si possono raggiungere ancora di più!