Tutte le applicazioni della Saldatura Laser

La saldatura Laser (sigla di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è una delle forme di saldatura tecnicamente più avanzate. Le sue applicazioni abbracciano una vasta gamma di settori, dall’ingegneria aerospaziale alla gioielleria.

La saldatura laser è un processo in cui i laser vengono utilizzati per fondere il materiale sulla superficie di un pezzo, consentendo di unirlo a un altro pezzo dello stesso materiale. La saldatura laser viene in genere eseguita per metalli o materiali termoplastici e diversi tipi di laser vengono utilizzati per la saldatura, come ad esempio i laser a stato solido Nd:YAG, i diodi o i laser in Fibra, che sono quelli più ampiamente utilizzati al giorno d’oggi. Con il passare del tempo la saldatura laser si è rivelata un investimento di grande successo per numerosi produttori, in quanto riduce i processi di post-finitura e ii tempi del ciclo produttivo, creando al contempo ritorno sull’investimento (ROI). In alcune applicazioni, ciò può rivelarsi estremamente prezioso rispetto ad altre forme di saldatura robotizzata, come la saldatura a resistenza o la saldatura MIG.

La saldatura laser si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione di saldatura standard vecchio stile. È per questa ragione che le applicazioni della saldatura laser sono piuttosto ampie. La saldatura laser si è rivelata particolarmente utile nelle industrie manifatturiere pesanti o ad alto volume e nell’industria dei trasporti. Si tratta di settori che traggono il massimo vantaggio dalla maggiore velocità e precisione della tecnologia di saldatura laser. La cantieristica navale è senza dubbio una delle industrie più esigenti da questo punto di vista. La sostituzione delle tecniche di saldatura tradizionali con la saldatura laser ha il potenziale di rendere la costruzione di strutture in acciaio o metallo nelle navi più veloce e resistente. La bassa distorsione del riscaldamento localizzato generato mediante saldatura laser facilita la realizzazione di pezzi di alta precisione con dimensioni esatte al millimetro.

Quando si parla di industria automobilistica, velocità e qualità sono probabilmente i due fattori più importanti da considerare. Fortunatamente, la saldatura laser eccelle in entrambi. I macchinari per saldatura laser non richiedono l’uso di attrezzi aggiuntivi o accessori, il che significa anche una riduzione dei tempi di fermo per la manutenzione regolare e il cambio degli utensili. Macchine di saldatura laser come Titan Weld ed Icon X Weld, prodotte dall’azienda Evlaser, consentono di ottenere lavorazioni estremamente rapide, precise e facilmente ripetibili in serie, il che viene considerato un gran vantaggio produttivo.

Oggigiorno esistono anche saldatrici laser “portatili” che utilizzano la tecnologia laser fibra, sebbene la portabilità di tali macchinari sia ancora oggetto di discussione, considerando che i laser richiedono molta energia e questa enorme fonte di alimentazione non è facile da ottenere. Questo è forse l’unico reparto in cui la saldatura vecchio stile batte ancora la saldatura laser, in quanto i macchinari per la saldatura ad arco elettrico sono molto leggere e maneggevoli.

Nel campo della lavorazione degli utensili, la versatilità della saldatura laser è la caratteristica che più spicca su tutte, indipendentemente dal fatto che gli strumenti vengano creati tramite produzione sottrattiva o additiva. La saldatura laser viene spesso utilizzata per unire elementi separati e ottenere il fattore di forma previsto per lo strumento. La flessibilità della saldatura laser quando si tratta di geometria del giunto la rende ideale per un settore che produce una vasta gamma di prodotti.

Queste sono solo alcune delle centinaia di diverse applicazioni della saldatura laser che rappresenta la naturale evoluzione rispetto alle tecniche di saldatura tradizionali come la fiamma a gas e l’arco elettrico. L’attrezzatura può essere un po’ più costosa, ma è un investimento che si ammortizza rapidamente, considerando che la saldatura laser è senza dubbio più efficiente dal punto di vista energetico, più veloce e più precisa. Ancora più importante, le saldatrici laser sono progettate per funzionare automaticamente, il che è un elemento cruciale nella produzione moderna.