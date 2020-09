Torino, il Partito Democratico incontra i sindacati del Comune

Un confronto con le sigle sindacali che rappresentano il personale e la dirigenza del Comune di Torino è nell’agenda del gruppo consiliare del Partito Democratico per lunedì 14 settembre.

Un incontro per cercare di far chiarezza nella situazione dei lavoratori di una macchina comunale in grande sofferenza, come spiega il capogruppo Pd Stefano Lo Russo: “Carenza di personale, demotivazione, direttive contradditorie, clima pesante e da caccia alle streghe e incapacità di dialogo hanno generato una situazione piuttosto preoccupante, soprattutto in prospettiva.

- Advertisement -

Questo stato di fatto, che non solo non è gestito dall’amministrazione Appendino ma sta producendo disagi pesanti ai cittadini (basti pensare ai disservizi anagrafici) è figlio di una debolezza strutturale e di una spiccata assenza di capacità organizzativa. A pochi mesi dalla fine del mandato la situazione dei concorsi in essere, delle posizioni organizzative e di molti settori comunali è davvero drammatica”.