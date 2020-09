Tassa di soggiorno, Grippo chiede conto ad Appendino

La consigliera comunale di Torino, Maria Grazia Grippo del Partito Democratico, ha fatto richiesta di comunicazioni in aula per quanto concerne il rinvio del pagamento della tassa di soggiorno nel capoluogo piemontese.

Grippo chiede che la sindaca Chiara Appendino riferisca direttamente in Sala Rossa, dopo la firma dell’ordinanza che rinvia di un mese il pagamento della tassa per le strutture ricettive.

“A tempo quasi scaduto la sindaca firma un’ordinanza per rimandare di un mese il versamento del primo trimestre della tassa di soggiorno – spiega Maria Grazia Grippo – Trenta giorni di proroga non cambieranno la vita degli imprenditori a meno che non si voglia usare questo tempo per consentire al Consiglio comunale di mettere mano al regolamento applicativo e sospendere il pagamento almeno per qualche mese nelle strutture ricettive della città, come già avvenuto in altri comuni italiani”.

“Sebbene, con gli alberghi vuoti, in questo momento la misura rivestirebbe un mero valore simbolico per gli operatori, essa potrà risultare utile alla ripresa delle attività”, conclude Grippo.