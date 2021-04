Tamponi Covid, prezzo calmierato in Piemonte

Tamponi Covid a un prezzo calmierato, sia per quelli rapidi che molecolari per i cittadini che si rivolgeranno a laboratori privati. Lo ha confermato l’assessore alla sanità Luigi Icardi rispondendo a un’interrogazione del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano che ha osservato come “nel Lazio hanno fissato un prezzo di 22 euro a tampone, e in Emilia Romagna, 15 euro. Sarebbe significativo raggiungere un accordo anche in Piemonte”

“Condivido la preoccupazione di avere prezzi diversificati in Piemonte, anche per questo abbiamo già avviato un’interlocuzione con i soggetti privati. Con loro faremo le valutazioni per arrivare a un prezzo medio accettato da tutti”, ha spiegato Icardi aggiungendo che la Regione punta ad aumentare in modo significativo il numero dei laboratori mentre “c’è anche una procedura aperta presso l’Istituto superiore di sanità per la validazione dei test salivari, sperimentati in due ospedali del Piemonte”.

Silvio Magliano ha osservato come “il decreto riaperture del 21 aprile ha previsto la creazione di un passaporto verde per muoversi in Italia, a prescindere dal colore delle regioni: una delle condizioni per il passaporto è l’effettuazione di un tampone molecolare o del test rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore prima di partire. È chiaro che questo porterà a un numero sempre crescente di cittadini che si rivolgeranno alle strutture private. Per questo un accordo su un prezzo calmierato è importante. Pensate a quanto possa incidere, ad esempio, sul costo degli spostamenti di una famiglia di quattro persone”.