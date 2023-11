Sostenibilità, Tammaro (Banca Ifis): “Approccio strutturato su parità di genere”

(Adnkronos) – “Tutto ciò che fa la Banca Ifis sul tema della parità di genere e della diversità e dell’inclusione è frutto di un approccio strutturato, che rientra nell'ambito del nostro Social impact Club che si chiama Kaleidos”. Sono le parole di Davide Tammaro, Head of Brand, Corporate Communications and Sustainability Banca Ifis, a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab 'La cultura della sostenibilità in Italia', a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/PILLOLA_TAMMARO.mp4"—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)