Smat alla nona edizione del Festival dell’innovazione e della Scienza

Anche per la nona edizione del Festival dell’innovazione e della scienza che si svolte a Settimo Torinese dal 9 al 16 ottobre Smat sarà partner dell’evento organizzato dal Comune di Settimo Torinese, dall’Ecomuseo del Freidano, Fondazione ECM e dalla Biblioteca Archimede.

Il titolo di quest’anno è “Ci vuole il fisico” e Smat sarà presente alla Biblioteca Archimede mercoledì 13 ottobre dalle 16.45 alle 18.00 con il laboratorio “Acqua in bocca” destinato ai bimbi dai 6 anni in su. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Lego Education, metterà a disposizione dei bambini partecipanti i kit Lego Education, cartoncini, pennarelli e tanta fantasia per raccontare l’importanza di un elemento necessario per la vita sulla terra: l’acqua. Grazie ad un app le costruzioni realizzate prenderanno vita e permetteranno di creare una vera e propria cartolina animata.

Per tutta la durata del Festival negli spazi della Biblioteca Archimede sarà allestita la mostra “Il Mestiere dell’Acqua” che illustra alcune delle attività svolte da Smat nell’area metropolitana torinese: la verifica della qualità e la sicurezza delle acque potabili e delle acque reflue reimmesse nell’ambiente, il telecontrollo dell’impianti e l’informatizzazione delle reti, la ricerca di strumenti e tecnologie finalizzata al miglioramento del prodotto erogato e del servizio.