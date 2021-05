Si fingono turisti per aggirare il coprifuoco: multati

Stavano viaggiando in corso Vittorio Emanuele all’una di notte a bordo di un’auto e quando sono stati fermati dalla polizia i tre uomini, ventenni di nazionalità rumeno, hanno dichiarato di essere turisti appena arrivati a Torino e di non assere al corrente delle normative anti-Covid.

Peccato però che gli agenti conoscessero bene due dei ragazzi controllati, identificati sempre a Torino nello scorso mese di Aprile e che l’autovettura da loro utilizzata fosse stata vista da tempo parcheggiata sul Lungo Stura Lazio, in prossimità di uno stabilimento industriale.

Da ulteriori accertamenti è emerso come la loro presenza fosse stata registrata in altre città d’Italia quali Roma e Milano negli scorsi mesi, a conferma del fatto che risiedano in Italia da diverso tempo. I tre giovani sono stati denunciati per aver disatteso il divieto di spostarsi dalla propria abitazione o domicilio sul territorio nazionale dalle ore 22 alle 5.