Sgomberata occupazione anarchica nel quartiere Aurora

Sgomberata dopo tre mesi l’occupazione anarchica “La Molla” di via Bersezio nel quartiere Aurora con un’operazione della Digos di Torino all’alba di questa mattina.

Lo stabile era stato occupato lo scorso ottobre e aveva di fatto sostituito l’occupazione de ‘Le Serrande’, sgomberata un anno fa in corso Giulio Cesare, base degli anarchici nel quartiere da quando nel 2019 era stato sequestrato l’ex Asilo di via Alessandria.

Sei militanti che erano presenti nella struttura hanno tentato di salire sul tetto, ma poco dopo sono scesi e sono stati identificati. Individuati e denunciati anche altri 45 anarchici.

Mentre una trentina di persone si sono ritrovate in corso Palermo per un presidio di solidarietà rispondendo all’appello lanciato da Radio Blackout. Gli squatter hanno appeso a bordo strada lo striscione ‘Contro gli sgomberi, frontiere e cpr’. Per discutere delle prossime forme di protesta una assemblea è stata convocata per le 18 nella sede di Radio Blackout.