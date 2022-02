Sciopero dei trasporti. Ecco come muoversi a Torino

Oggi, venerdì 25 febbraio 2022 è previsto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore del settore trasporto pubblico locale – sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – TPL Mobilità, cui aderiscono le Organizzazioni territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna.

Contestualmente, anche l’Organizzazione Fast-Confsal aderisce allo sciopero nazionale per la durata di 4 ore.

IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE:

Servizio URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Servizio EXTRAURBANO, Servizio FERROVIARIO sfmA – Venaria-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. I treni garantiti in caso di sciopero sono evidenziati nell’orario corrente esporto al pubblico in stazione e sul sito internet GTT , ai sensi della vigente normativa ART. Tra le ore 15.00 e le ore 18.00 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.

Servizio FERROVIARIO sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.