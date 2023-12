Salute, Lucci Cordisco: “Trasmissione genetica, rischio di trasmissione al 50%”

(Adnkronos) – “Se si ha l’alterazione genetica il rischio di trasmetterla ai propri figli è di circa il 50%”. Così, Emanuela Lucci Cordisco, genetista Medico alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e Ricercatore Universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine della conferenza stampa in cui si è parlato della nuova era nel trattamento delle forme ereditarie del tumore della mammella, in particolare in presenza di mutazione dei geni BRCA, grazie a una terapia mirata, olaparib, di cui l’AIFA ne ha approvato la rimborsabilità. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/2_PILLOLA_LUCCICORDISCO.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)