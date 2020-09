Salute, Appendino: “SaluTo, informazione e divulgazione medica per tutti”

Questo lo scopo di SaluTo, iniziativa la cui seconda edizione è al via a Torino, e stata presentata in una conferenza stampa online. Prevede otto appuntamenti tematici di 30 minuti in diretta web da diversi teatri cittadini. Ogni volta il giornalista scientifico Federico Mereta intervisterà i più grandi esperti nazionali sui temi scelti.

La medicina fuori dai convegni accademici, quindi, a disposizione del grande pubblico, per dare la possibilità a tutti di chiarire dubbi e fare domande su temi relativi a salute, prevenzione e stili di vita direttamente ai massimi esperti del campo.

“Il Covid-19 ci ha insegnato quanto sia importante essere informati ed esserlo correttamente, perché dalla conoscenza arrivano consapevolezza e responsabilità” ha commentato la sindaca di Torino Chiara Appendino “Abbiamo visto durante l’emergenza quanto tutto questo sia stato importante: decidere di investire sulla diffusione delle informazioni, come facciamo con l’iniziativa di divulgazione medica SaluTO, è una scelta molto importante”. “SaluTo, facendo divulgazione medica per tutti – ha detto Appendino – cerca di uscire dal confine della comunità scientifica. Il Covid ci ha insegnato appunto che ce n’è tanto bisogno. E ci ha mostrato come la consapevolezza, da cui deriva responsabilità, riguardi non solo la nostra salute ma anche quella degli altri, dell’intera comunità”.

“La sfida di SaluTO – conclude la sindaca – raccoglie tutto questo, ne sono orgogliosissima, e sono certa che debba diventare un appuntamento fisso. Servirà anche per rafforzare l’identità di Torino dal punto di vista scientifico. C’è sete di sapere e di capire, SaluTo risponde a questa domanda”.

L’evento, nato su iniziativa della Scuola di Medicina dell’Università di Torino, è realizzato in collaborazione con il Comune di Torino e YEG!, Your Event Group. Da quest’anno si avvarrà inoltre anche della partnership scientifica del Politecnico di Torino.