Roma, crolla solaio: 76enne precipita con letto al piano di sotto

(Adnkronos) – E' una donna di 76 anni la persona rimasta ferita ieri sera nel crollo di un solaio al settimo piano di una palazzina in viale Eritrea a Roma. La donna si trovava a letto quando il pavimento ha ceduto facendola sprofondare al piano di sotto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Proprio il materasso avrebbe per fortuna attutito il colpo. La 76enne è stata portata in ospedale in codice rosso per alcuni traumi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i poliziotti del commissariato Vescovio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)