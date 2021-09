Richiesta di rinvio a giudizio per Lavolta: “Faremo chiarezza in udienza”

L’ex vicepresidente del Consiglio Comunale e consigliere del Partito Democratico Enzo Lavolta commenta la richiesta a giudizio che la procura di Torino ha depositato per lui e per altri 35 indagati per l’inchiesta che lo vede coinvolto per l’appalto legato alla location del Terzo Forum dello Sviluppo che si è svolto a Torino.

“Questa mattina – scrive Lavolta – mi é stata notificata dal Tribunale di Torino la fissazione dell’udienza preliminare per una ipotesi di turbativa d’asta risalente al 2015 quando ero Assessore della Città di Torino. Inutile che dica qui ed ora che quella gara non fu neanche indetta dalla Città e che la Città risparmiò molte risorse”.

“Condivido piuttosto un profondo sentimento di sollievo perché dopo tanti anni che leggo e rileggo di questa ipotesi di reato finalmente il prossimo novembre ci sarà una udienza in cui si potrà fare chiarezza” conclude il dem.