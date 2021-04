Ricca (Lega): “Pronti a togliere la Ztl a Torino se vinciamo elezioni”

Niente Ztl e pedonalizzazioni più mirate. Sono queste le proposte di Fabrizio Ricca, capogruppo in Comune della Lega Nord e assessore regione alla sicurezza, per Torino.

“Se vinceremo le comunali via la Ztl e avanti con grandi pedonalizzazioni mirate” afferma dopo che in Sala Rossa si è tornato a parlare di Zona Traffico Limitata durante le interpellanza al consiglio comunale.

“Ripenseremo la viabilità di Torino rendendola veramente funzionale per i cittadini e per i commercianti, senza battaglie ideologiche, senza voler far cassa sugli automobilisti, prestando attenzione ai torinesi che vogliono potersi spostare in bici o a piedi. È necessario tornare a far vivere questa città partendo da quello che chiedono cittadini e residenti”.

Una posizione condivisa anche dalla consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech che in un’altra interpellanza ha chiesto di destinare i fondi, pari a un milione e mezzo di euro, per la Ztl “ad altre attività che possano dare sostegno al commercio. Non si può salvaguardare il commercio e i lavoratori del centro città se si limitano gli spostamenti in auto. Ancor più in questo periodo la Ztl non solo non va ampliata, ma proprio sospesa”.

A difendere il progetto della nuova Ztl l’assessora Maria Lapietra. “In questo momento di pandemia – sottolinea – commercianti e cittadini ci chiedono sempre più spazi, non autostrade urbane. Noi andiamo avanti convinti, anche in un’ottica metropolitana”.