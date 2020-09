Ricca (Lega): “Basta con la violenza anarchica. Vanno sgomberati tutti”

“E’ ora di dire basta alla violenza delle frange anarchiche che anche oggi sono tornate in piazza per attuare provocazioni e disordini contro l’incolumità pubblica”. Così, in una nota, l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, segretario torinese della Lega.

“In un momento in cui tutta la società è alle prese con una minaccia mortale portata avanti da un virus rischioso – aggiunge – non è possibile perdere tempo dietro al teppismo di certi individui che vanno bloccati immediatamente. Basta tolleranza! Certe provocazioni non possono essere più tollerate, questi violenti vanno identificati e denunciati e i loro spazzi occupati vanno sgomberati tutti”.