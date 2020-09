Riaperture in Piemonte dal 18 al 25 maggio: ecco tutte le date

Un calendario di aperture che va dal 18 al 25 maggio, è quello varato dalla Regione Piemonte per il completamento della Fase 2 e la ripartenza di negozi e attività.

Come detto si parte già da lunedì 18 con la riapertura di tutti i negozi al dettaglio, i parrucchieri, i centri estetici, i negozi di tatuaggi e piercing e i negozi di servizi per animali, così come le attività di dog sitter, pensioni e addestramento.

Dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza.

Dal 20 maggio via libera agli ambulanti dei mercanti non alimentari, mentre tra il 23 e 25 maggio riapriranno bar e bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti: per questi ultimi resta ancora da definire la data in base al nuovo decreto del Governo sulle riaperture, atteso nelle prossime ore. Resta al momento consentito il servizio di asporto.

Il calendario di riaperture è stato definito dal governatore Alberto Cirio “un risultato importante, abbiamo garantito la sicurezza ma anche alle nostre imprese di lavorare”. Questa mattina Cirio, assieme all’assessora al Commercio Vittoria Poggio in videoconferenza si sono confrontati con le

associazioni di categoria e poi con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali, i sindaci dei Comuni capoluogo, le Province e le Prefetture per condividere i contenuti della nuova ordinanza regionale, che sarà emessa non appena approvato il decreto del Governo con le indicazioni nazionali delle nuove date per le riaperture.

«È stato fatto uno forzo molto grande da parte di tutti per garantire la sicurezza che è una priorità assoluta, ma anche per consentire alle nostre imprese di poter lavorare in condizioni sostenibili – spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio Vittoria Poggio -. Per quanto riguarda le specifiche aperture, da lunedì in Piemonte ripartiranno quasi tutte le attività commerciali, con qualche giorno in più di prudenza per i bar e la ristorazione. Una cautela per consentire l’adeguamento alle linee guida definite insieme al governo e anche per seguire le indicazioni del nostro Comitato tecnico scientifico. Vogliamo che il Piemonte riapra, ma per sempre».