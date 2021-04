Primarie, Lo Russo: “Ottima occasione”

“Condivido la scelta e ritengo che il percorso tracciato possa rappresentare un’ottima occasione soprattutto per ragionare e discutere di visioni, progetti e temi di interesse delle cittadine e dei cittadini”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa Stefano Lo Russo alla notizia che il 12-13 giugno a Torino si svolgeranno le primarie del centrosinistra. Lo Russo è infatti uno dei candidati.

“Penso che le Primarie possano essere infatti una grande occasione di mobilitazione e di coinvolgimento che aiuterà non solo a scegliere la candidata o il candidato ma anche a definire priorità tematiche e programmatiche per Torino, proseguendo il lavoro già avviato in questi mesi. È in gioco la ripartenza della Città dopo questi anni di crisi strutturale, fortemente aggravata dalla pandemia”, spiega Lo Russo.

“Colgo l’occasione per ringraziare coloro che mi hanno incoraggiato e consigliato in questi lunghi mesi di discussione politica e che non mi hanno fatto mai mancare vicinanza e sostegno e tutte le persone che lo faranno nelle prossime settimane.Nei prossimi giorni gli organi di partito e la coalizione vareranno i regolamenti attuativi definendo le modalità di svolgimento delle Primarie e di presentazione delle candidature”, conclude Lo Russo.