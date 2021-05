Primarie, Lo Russo: “Comunicato al Comitato organizzativo la mia candidatura”

Stefano Lo Russo ha ufficialmente presentato la dichiarazione di candidatura per le primarie del centrosinistra. Che l’attuale capogruppo del Partito Democratico fosse intenzionato a candidarsi non era certo un mistero, anzi la sua campagna elettorale era già iniziata. Ma ora arriva l’ufficialità dei documenti.

“Ho appena trasmesso via mail al Comitato organizzativo e di garanzia delle Primarie per il Candidato Sindaco del Centrosinistra la mia Dichiarazione di Candidatura corredata dal Documento Programmatico” scrive su Facebook Lo Russo. “Si tratta del primo atto formale, previsto dal Regolamento, necessario per l’inizio delle Primarie. Sono molto contento di poter partecipare e ringrazio davvero tutti per il sostegno e la condivisione del progetto”.

Il candidato ha anche organizzato un incontro via zoom per “coloro che intendessero darmi una mano ed avere chiarimenti sulla modalità di raccolta delle firme, i tempi e la definizione delle iniziative elettorali, abbiamo organizzato una prima riunione organizzativa”.