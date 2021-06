Primarie, Appendino tifa Lavolta

Vigilia di primarie e anche la sindaca Chiara Appendino si lascia andare a commenti sui candidati che sabato e domenica si sfideranno per la scelta dell’aspirante sindaco di Torino per il centrosinistra.

A chi le chiede di un’eventuale preferenza la sindaca non ci impiega nemmeno molto a fare un nome, quello del vicepresidente del consiglio regionale Enzo Lavolta, che non a caso si è sempre espresso a favore dell’alleanza con il Movimento 5 stelle.

“Condivido l’idea di un accordo col centrosinistra al primo turno, con quelle forze che hanno sostenuto Conte. Per questo apprezzo che tra i candidati alle primarie del Pd, che si svolgeranno questo week end, ci sia chi sta spingendo per la costruzione di un campo largo. Mi riferisco in particolare a Enzo Lavolta, che sta appunto spingendo in questa direzione”.

Insomma, ancora una volta Appendino torna a sostenere il tema dell’alleanza con i dem: “Il futuro del M5S e’ all’interno di un campo progressista, insieme al Pd, a partire da temi come l’innovazione, l’ambiente e il sociale”, ha aggiunto la prima cittadina.