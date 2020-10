Positiva al Covid viola isolamento, i vicini la denunciano

E’ epidemia colposa l’accusa a cui dovrà rispondere una donna che a Torino ha violato la quarantena per andare a buttare l’immondizia ed è stata denunciata dai vicini.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Mirafiori dove la signora, positiva al Covid, continuava a vagare per il condominio e scendeva in cortile per buttare l’immondizia. Per questo gli altri condomini l’hanno segnalata agli agenti di polizia che giunti sul posto hanno chiesto chiarimenti alla donna che ha confermato la positività al Covid, ma ha dichiarato di non avere sintomi.