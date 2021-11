Portachiavi, badge e orologi: il Green Pass fa fare un montagna di soldi

Sei stanco di mostrare il codice di vaccinazione QR attraverso il tuo smartphone o in formato cartaceo sempre più usurato? Non è un problema può farti stampare il code su un portachiavi. È solo una delle decine di soluzioni che il mercato sta offrendo ai vaccinati. Basta andare su Amazon è digitare ‘Green Pass’ per scoprire come la fantasia del profitto ad ogni costo si è scatenata.

Si va dal semplice porta Green Pass per custodire al collo quello cartaceo alla tessera in PVC modello bancomat. Oppure ci sono i biglietti da visita, con davanti nome e cognome, sul retro il QR.

Per chi oltre a volerlo mostrare vuole dimostrare con orgoglio la propria scelta ecco la spilla a soli 4 euro con scritto “io sono vaccinato” e il QR-Code. Se si vuol spendere qualche soldo ma essere fashion con 50 euro c’è l’orologio.

Per avere queste meraviglie basta solo scegliere, ordinare, ma soprattutto inviare il proprio QR-Code via mail che verrà trasformato in quel che vogliamo. Per buona pace di privacy e dati sensibili personali!