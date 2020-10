Più di 100 positivi nella Rsa a Susa, la procura indaga

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo K per indagare sulla situazione della Rsa “San Giacomo” di Susa dove in pochi giorni i positivi sono risultati essere 106, 81 anziani e 25 operatori, su 190 letti disponibili. Un aumento vertiginoso se si considera che pochi giorni fa i positivi erano solo 40. La segnalazione alla Procura arriva dai carabinieri, ma non ci sono stati esposti. E per ora il fascicolo aperto riguarda “atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti

In totale dalla Procura torinese sono stati aperti, per lo più dopo segnalazioni e denunce, più di una trentina di fascicoli in relazione a diversi aspetti legati all’emergenza Coronavirus. Omicidio colposo è l’ipotesi di reato contenuta in alcuni fascicoli, ma la maggior parte è senza ipotesi di reato. Al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati.