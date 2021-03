La tecnologizzazione dei sistemi a partire dalle cose più semplici come i social, per arrivare alle cose più complesse, come ad esempio la gestione finanziaria, ha portato a una evoluzione anche e soprattutto del mondo bancario. Ecco che le banche, hanno consentito alla propria clientela di poter accedere ed usufruire dei prodotti bancari attraverso internet. Una piattaforma specializzata che consente di accedere a tutte le informazioni riguardanti le banche italiane è Banche.wiki. Questa consente di analizzare più di 162 banche cliccando su ogni singolo link. Lo scopo di questa piattaforma è quello di racchiudere al suo interno tutte le informazioni necessarie ai soggetti per accedere ai prodotti bancari, sottoscriverne di nuovi e tantissimo altro ancora. Cliccando sul link di una banca a scelta si trovano tantissime informazioni, come ad esempio: informazioni generali (quali nome, indirizzo, login, swift/bic, numero dell’assistenza della banca e la pagina web della stessa), l’immagine della Home della banca, così da evidenziare la semplicità di navigazione all’interno del sito web e le domande frequenti. Tra queste ultime ritroviamo la risposta a. qual è il codice swift, qual è il servizio clienti, dov’è l’indirizzo fiscale della banca e come effettuare l’accesso client alla banca.

Banca UniCredit

La banca UniCredit ha circa 703 filiali aperte in tutta Italia, con una maggiorazione a Roma, Napoli, Modena, Bologna, Ravenna e Bari. Attraverso la piattaforma Banche.wiki, una volta selezionata la banca UniCredit, si procede con la selezione di una filiale dall’elenco di tutte le filiali UniCredit presenti sul sito. A questo punto si trova dinnanzi la lista delle agenzie presenti nella provincia selezionata. La banca UniCredit ha sede in Piazza Gae Aulenti n. 3 a Milano; il codice swift/bic è UNCRITMMXXX; il numero di assistenza ai clienti è 800.57.57.57 e nella sezione dedicata è possibile effettuare il log in e accedere alla propria area riservata.

Vista l’attuale condizione, la banca UniCredit ha cercato e cerca di venire incontro alla propria clientela, nuova e vecchia, attraverso la creazione di prodotti vantaggiosi. Un chiaro esempio è il conto corrente My Genius.

Questo prodotto consente di usufruire di un canone azzerato, bonifici gratis e analizzando la scheda online del prodotto si evincono i diversi vantaggi. Se la sottoscrizione avviene entro il 30 settembre del 2021 potrai avere: un canone mensile di 3 euro (che si azzera se lo apri online), giroconti online e bonifici SEPA totalmente gratuiti e il costo di emissione della carta di debito My One VISA non addebitato sul proprio conto. A tutto questo si vanno ad aggiungere il canone di servizio della Banca Multicanale che può essere utilizzato impiegando diversi canali (tablet, app mobile banking, banca via internet o banca via telefono).

Conto My Genius

Per l’apertura del conto My Genius di Unicredit ti sarà necessario un documento d’identità in corso di validità, alcuni requisiti tecnici come webcam o fotocamera e un numero di cellulare e un indirizzo e-mail. Se invece possiedi già un conto My Genius è possibile adattarlo e modificarlo secondo quelle che sono le tue esigenze. Ciò significa che è possibile collegare al tuo conto una carta di credito, se prediligi pagamenti online puoi attivare il modulo silver in cui il canone mensile si aggira intorno ai 9 euro. A questo si aggiunge una carta prepagata a zero costi di emissione e un carnet di 10 assegni.

Caratteristiche conto My Genius

Le caratteristiche principali di questo prodotto sono la sua flessibilità, la sua comodità e convenienza. Per quanto riguarda la flessibilità, questa è garantita dal fatto che si può scegliere tra uno dei 3 moduli a disposizione (silver, gold o platinum) e uno dei due moduli di investimento tra gold e platinum. La comodità conta del fatto che si può attivare o disattivare un modulo gratuitamente e quando meglio si preferisce. Infine, la convenienza conta del fatto che, una volta attivato un modulo si può beneficiare di un bonus mensile. Ma cosa sono questi moduli? Altro non sono che delle caratteristiche particolari di cui si può usufruire attivandoli. Il modulo silver conta di una carta prepagata, un carnet da 10 assegni e bonifici SEPA online, il tutto per un costo veramente esiguo di soli 9 euro. Il modulo gold offre una prepagata, un carnet di 10 assegni, una carta di credito Flexia (di cui si paga una quota annua) e anche qui bonifici SEPA online. Il modulo platinum offre una prepagata, due carte di credito, una seconda o terza carta di debito internazionale, bonifici SEPA, carnet di assegni, commissione pagamento fatture Telepass, prelievi presso ATM di altri istituti italiani o esteri e spese di invio estratto conto cartaceo. I moduli di investimento gold e platinum si differenziano sia per i costi (5 euro nel primo caso e 7 euro nel secondo), per gli sconti di spese custodia e amministrazione (50% nel primo caso e 100% nel secondo) e per gli sconti sulle commissioni di raccolta ordini e negoziazioni (20% nel primo caso e 30% nel secondo). A tutte queste differenze si aggiungono elementi aggiuntivi di cui si può usufruire con il modulo investimento platinum: money trading e invio estratto conto titoli cartaceo. Per i giovani fino a trent’anni e per coloro che effettuano un accredito minimo di 750 euro c’è un bonus stipendio/ pensione/ bonifico di 2 euro.

Come si evince analizzando questo e altri prodotti presso le filiali UniCredit, si può comprendere quanto l’istituto bancario cerchi costantemente di venire incontro ai propri clienti, offrendo prodotti e servizi all’avanguardia, vantaggiosi e in grado di rispondere a tutte le esigenze della propria clientela.