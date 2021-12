Per la Nuvola di Ghigo ore di coda sotto i portici di via Po

Non solo code davanti alle farmacie per un tampone last minute prima delle feste con amici e parenti. Questa mattina via Po si è svegliata con una lunga coda che da davanti alla pasticceria Ghigo proseguiva lungo i porti fino alla strada.

Tutti in fila per la “Nuvola” il tradizionale pandoro di Ghigo che è diventato una tradizione del Natale torinese, ma che per scelta dei produttori non si può prenotare. E così nelle ore precedenti ai cenoni in molti si mettono in fila davanti al locale di via Po per acquistarne uno.

Questa mattina la coda era di qualche centinaio di metri, superando i portici e arrivando fino in mezzo alla strada. Con attese che hanno superato le 4 ore.

(Foto dai social)