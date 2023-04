Per il Ponte del 25 aprile di nuovo tutto esaurito in città

Di nuovo un tutto esaurito nelle strutture ricettive di Torino per il Ponte del 25 aprile. Il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio spiea come: ”Il ponte del 25 aprile permetterà di avere una buona occupazione delle camere confermando così la tendenza positiva degli ultimi mesi che, già oggi, ci indica il superamento dei risultati del 2019′, che era stato l’ultimo anno prima della pandemia”.

”Un aspetto importante di questo weekend – aggiunge – è rappresentato dal fatto che si tratta di un ponte molto lungo che di fatto inizia oggi e termina il 25 aprile con permanenze che vanno fino a 4 notti”.

”Oltre alle presenze dei turisti, via via sempre più apprezzabile, poi – conclude Borio -si aggiunge il big match di Serie A tra Juve e Napoli in programma per domenica sera che incrementa i flussi verso la città” conclude Borio.