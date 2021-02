Partiti di sinistra e società civile uniti per le elezioni comunali:

partiti di sinistra Articolo 1, Possibile e Sinistra Italiana e il gruppo promotore dell’appello per Mauro Salizzoni sindaco “Curare le ferite, rilanciare Torino” hanno avviato un confronto con l’obiettivo di costruire una lista inclusiva e aperta di ecologisti/e e progressisti/e. Lo scopo condiviso è di rappresentare nel prossimo Consiglio Comunale istanze e valori di giustizia sociale e giustizia climatica, già ora affermati nella nostra città da movimenti e associazioni dell’impegno civico ambientalista e solidale, dalle forze sindacali, da realtà del volontariato e della cultura. Altrettanto condivisa è l’idea che la lista debba avere un profilo “civico-politico”, valorizzando le esperienze interne ed esterne ai partiti.

L’iniziativa assunta dalle tre forze e dal gruppo promotore dell’appello per Salizzoni risponde all’esigenza di organizzare, nel più breve tempo possibile, lo spazio politico della sinistra cittadina, superando le frammentazioni e offrendo a tutta la cittadinanza progressista ed ecologista la possibilità di impegnarsi per dare a Torino un governo che affronti l’emergenza della pandemia all’insegna della coesione sociale e dello sviluppo umano. La prossima Giunta dovrà curare le ferite economiche e ambientali e, allo stesso tempo, offrire una nuova prospettiva di rilancio di Torino come capitale della qualità della vita e del progresso civile e sociale in Italia e in Europa, sapendo coinvolgere le sue energie migliori. Per riuscirci è importante che la persona candidata a sindaco della coalizione di centrosinistra, che noi auspichiamo sia Salizzoni, venga scelta con metodo democratico e condiviso, senza forzature o imposizioni unilaterali.