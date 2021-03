Oltre 300 iscritti alla scuola di formazione politica del Pd

Il 25 marzo alle 18:30 prende il via la nona edizione di “L’Arte di Amministrare”, il corso di formazione in sei appuntamenti organizzato dal Partito Democratico del Piemonte e destinato a chi amministra o si candida ad amministrare i Comuni del Piemonte, e anche ai nostri militanti che vogliono semplicemente conoscere meglio le norme e le dinamiche dell’attività amministrativa.

Gli iscritti sono più di 300. “Un numero importante che conferma la sete di conoscenza e di partecipazione, in un partito come il nostro, troppo spesso sottovalutato, ma che continua ad essere l’unico con una vera e capillare struttura territoriale” spiegano il responsabile della formazione politica Marco Landino e Paolo Furia, segretario regionale PD.

“Nel 2021, saranno 148 i comuni piemontesi che andranno al voto: oltre ai capoluoghi Torino e Novara, anche 9 Comuni sopra i 15.000 abitanti. Un appuntamento importante, quindi, a cui il PD dedica un investimento formativo specifico, per non sprecare queste settimane di zona rossa, in cui è ancora oggettivamente difficile fare campagna elettorale.

In un momento politico complesso, segnato da una profonda crisi di fiducia tra cittadini e politica e dal forte disimpegno nei confronti della politica attiva, il popolo Democratico si distingue per la presenza, per la volontà non solo di partecipare ma anche di migliorarsi, di studiare, di prepararsi per dare il meglio di sé nei propri territori” aggiungono.

Tra i temi proposti Bilancio comunale, programmazione economica, ordinamento degli enti locali, tributi, Legge di bilancio, fondi strutturali europei e Next Generation EU. I relatori sono Anna Paschero, Matteo Barbero e Marco Orlando. Interverranno, sulla base delle specifiche deleghe, i membri della Segreteria Regionale. La Provincia di Torino è la più rappresentata con oltre 100 iscritti ma anche dalle altre federazioni provinciali la partecipazione è alta.

Gli appuntamenti sono online, il giovedì tra le 18.30 e le 20.00. E’ ancora possibile iscriversi.