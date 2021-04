No Tav, scontri nella notte per il nuovo autoporto

Tensioni nella notte in Valsusa, a San Didero, per l’avvio dei lavori del nuovo autoporti dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Intorno all’una di notte infatti sono iniziati ad arrivare i primi mezzi da cantiere scortati dalle forze dell’ordine. I No Tav già in serata avevano chiamato all’appello sui social, temendo che l’ampio schieramento di agenti e mezzi fosse segno di un imminente sgombero del presidio dei Mulini. Un centinaio di manifestanti hanno raggiunto San Didero per impedire ai mezzi di proseguire.

Al lancio di alcune pietre e petardi la polizia ha risposto con lacrimogeni, mentre ci sarebbero feriti da entrambe le parti. Gli scontri sono durati un paio d’ore.

“Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo che non si preoccupa della salute e della tutela dei suoi cittadini, ormai anche in grave crisi economica e sociale, lo Stato sostiene l’avanzamento di quest’opera scellerata ed ecocida”, si legge su Notav.info.