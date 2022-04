No Tav, nuovo attacco al cantiere di Chiomonte

Tornano in azione i No Tav che la scorsa notte hanno dato vita a un nuovo attacco al cantiere dell’Alta Velocità Torino Lione, come loro stessi rivendicano in un video diffuso in rete.

La scorsa notte un gruppo di militanti attraverso i boschi ha sparato fuochi pirotecnici e dei petardi contro il ‘fortino’ di Chiomonte e le forze dell’ordine. Nel breve attacco un petardo ha provocato un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Su quanto accaduto indaga la Digos della questura di Torino.