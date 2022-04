Lista Civica Lo Russo sindaco cambia nome in Lista Civica per Torino

La diventa Da oggi si chiamerà Lista Civica per Torino la Lista Civica Lo Russo Sindaco in Comune e nelle 8 Circoscrizioni.

Il coordinatore della Lista Mario Giaccone, insieme a Elena Apollonio e Pino De Michele, cofondatori del Polo Civico, spiegano che “con il cambio di denominazione si sottolinea la continua attenzione alla città e ai suoi abitanti, confermando la fiducia nell’azione del sindaco, della Giunta e della maggioranza comunale”.

“La Lista Civica Lo Russo Sindaco – proseguono – ha dato un apporto decisivo nell’elezione del primo cittadino. Un’esperienza che ha accompagnato Stefano Lo Russo in campagna elettorale nei diversi territori, per approfondire temi, evidenziare questioni e presentare proposte risolutive. Tutto ciò non si è esaurito con le elezioni, anzi, in questi mesi è continuato il fitto dialogo con i cittadini, mantenendo quel contatto che deve caratterizzare l’agire di una lista civica”.

Per Torino significa dunque “stare con i cittadini, proseguire l’ascolto e caratterizzarsi per un’azione politica che, partendo proprio dal civismo, mantenga il contatto con il territorio – concludono – e guardare al futuro contribuendo a una città più inclusiva, solidale e attenta alle persone”.