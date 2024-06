Nasce ‘Demo’: 5 incontri per crescere nella musica

Nasce DEMO – Capacity & Community Building in Music & Audio Tech, il nuovo progetto di Music Innovation Hub, OGR Torino e The Goodness Factory per il potenziamento delle competenze in ambito digitale e tecnologico rivolto ai professionisti e alle professioniste dei settori musica, audiovisivo e spettacolo dal vivo, così come allə giovani interessatə a crescere in ambito creativo e culturale e a studenti e studentesse che desiderano sviluppare proprie idee progettuali.

Da luglio a ottobre 2024, 5 appuntamenti in 5 diverse città italiane. Si partirà da Torino sabato 6 luglio per proseguire poi anche a Roma, Bologna, Milano, e Napoli rispettivamente martedì 10 settembre, mercoledì 11 settembre, giovedì 19 settembre e martedì 8 ottobre. Farà da preludio al ciclo di incontri formativi la giornata di giovedì 27 giugno: a Torino, nelle OGR Tech, l’hub per l’innovazione delle OGR Torino, organizzata in collaborazione con Feat. Ventures, verranno discussi i risultati di Radar, la ricerca di mercato condotta da aprile a giugno 2024 finalizzata alla comprensione delle tendenze di consumo, delle innovazioni tecnologiche e degli scenari di mercato dei settori della musica e dell’audiovisivo.

Ogni giornata sarà articolata in lezioni frontali, workshop, case study e sessioni di community building e networking e sarà dedicata a un tema specifico relativo all’innovazione e all’uso della tecnologia digitale lungo la catena del valore nel settore della musica e della produzione audio. La partecipazione è in forma completamente gratuita e ogni appuntamento verrà registrato e reso disponibile sull’apposita piattaforma online così da rendere i contenuti agevolmente fruibili a tutti gli interessati. Al termine del progetto verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.

Ulteriori informazioni su demomusictech.it

DEMO – Capacity & Community Building in Music & Audio Tech è il frutto della cooperazione tra tre importanti attori della produzione e promozione di iniziative di innovazione e sostenibilità sociale nell’ambito dello spettacolo dal vivo: Music Innovation Hub, The Goodness Factory e OGR Torino.

Music Innovation Hub, capofila del progetto, nasce a Milano nel 2018 ed è la prima impresa sociale spa italiana dedicata alla musica. Supporta la crescita dell’industria musicale e dei suoi stakeholder guidando le aziende verso un futuro più sostenibile attraverso progetti musicali.

The Goodness Factory è un’associazione di Promozione Sociale nata a Torino nel 2014 che si occupa di progettazione, produzione, comunicazione di format culturali ad elevato impatto sociale, ma anche di formazione e consulenze.

Co-gestisce OFF TOPIC – centro di aggregazione giovanile e hub culturale di Torino. Organizza _resetfestivalil backstage festival della musica emergente, dal 2021 cura il festival sul transfemminismo intersezionale Mind the Gap e co-produce Memissima, il festival della cultura memetica. Dal 2023 promuove il corso di music business Lavorare nella Musica e nello stesso anno il progetto Impulse. Future of Audio & Creators incentrato sull’innovazione e imprenditoria in campo musicale.

Le OGR Torino sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione artistica e musicale, nell’area OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale, nell’hub OGR Tech. Ex officine per la riparazione dei treni nell’Ottocento, e patrimonio archeologico industriale, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq.

Alle OGR Torino, dal 2017, mostre site-specific, concerti di grandi musicisti e band internazionali, progetti e produzioni originali quali OGR Club e OGR Talks per condividere aprire a tutti nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità.

Capacity & Community Building in Music & Audio Tech è un progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU e gestito dal Ministero della Cultura, nell’ambito del PNRR, MISSIONE 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, COMPONENTE 3 – Turismo e cultura 4.0, MISURA 3 – Industrie culturali e creative, INVESTIMENTO 3.3.