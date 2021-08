Morto Gino Strada, il ricordo della politica torinese

Si è spento questa mattina all’età di 73 anni Gino Strada, il fondatore di Emergency. La politica torinese ha ricordato Strada. A partire dalla sindaca Chiara Appendino che in un post scrive: “A chi con l’esempio ci ha insegnato più che con le parole, a un italiano di cui essere orgogliosi nel mondo, a un simbolo di coraggio e altruismo. Grazie Gino Strada e che la terra ti sia lieve”.

Mentre il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo scrive: “Lo abbiamo letto oggi su La Stampa, ancora una volta con lo sguardo rivolto al mondo, verso chi soffre e lotta per un futuro migliore. Quel futuro migliore Gino Strada l’ha reso possibile a tanti, in Afghanistan come in Africa. Ci ha insegnato ad essere generosi e a lottare per quello in cui crediamo. Soprattutto quando la direzione sembra contraria. Il suo lavoro e la sua passione mancheranno a molti. Ma il suo esempio ci accompagnerà sempre”.

“Una vita, la sua, dedicata costantemente al prossimo, ai più fragili, alle persone in difficoltà. Un esempio e un impegno che non potranno mai essere cancellati” è il ricordo del Partito Democratico di Torino.