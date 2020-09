Moncalieri, i Moderati candidano Abelio Viscomi

E’ Abelio Viscomi il candidato sincado di Moncalieri per i Moderati. A presentare la candidatura il coordinatore Silvio Magliano che parla di un “programma ambizioso per una Moncalieri che dovrà essere ben di più che una città satellite di Torino”.

“Credo ci sia ancora tanto da fare per la più bella città del Piemonte. Dobbiamo essere protagonisti perché tanto abbiamo fatto in questi anni come Moderati” ha affermato lo stesso Viscomi che ha assicurato di voler essere “il sindaco di tutti, con un programma specifico per questo territorio” e indicando in temi come la “moria del commercio, allagamenti, gestione dei rifiuti” alcuni temi della sua campagna elettorale.

Per il leader dei Moderati Giacomo Portas “Anche a Moncalieri siamo forse il simbolo da più tempo presente, 15 anni. Noi conosciamo il territorio, abbiamo umiltà e coraggio e non barattiamo le nostre idee per un posto in Giunta. Anche a Moncalieri siamo gli estremisti del buonsenso. Parte del programma sarà scritto insieme a cittadini. Corriamo da soli perché il miglior candidato è il nostro”.