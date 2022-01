Metro 2, entro fine anno la gara 

Metro 2 entra nel vivo. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, al termine dell’incontro sulla Metro 2 con i sindaci di Settimo Torinese, Gassino, Castiglione, Leini, Rivalba, Strambino e San Mauro a cui erano presenti anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore all’Urbanistica del Comune, Paolo Mazzoleni ha annunciato che: “Entro fine anno andremo a gara e in questi giorni da InfraTo riceveremo il progetto definitivo”.

“La Regione Piemonte – aggiunge il primo cittadino – sostiene la seconda linea della Metro, perché è un progetto strategico di sviluppo urbano e un’infrastruttura per il futuro di Torino. Si procederà con un appalto unico in due lotti che significa partire in parallelo risparmiando così notevole tempo. Ho accolto la richiesta dei colleghi sindaci di essere coinvolti nella progettazione, verificando la possibilità di continuare la progettazione verso Nord e verso sud. Nel recente incontro con il ministro Enrico Giovannini – continua – il confronto sulle risorse è stato approfondito, ci attendiamo a breve la risposta dal ministero sul miliardo di euro chiesto dal Fondo nazionale inserito in finanziaria sulle città metropolitane; richiesta sostenuta anche dal presidente Cirio nei recenti incontri avuti con il Ministro ai Trasporti e ribadita formalmente con una lettera inviata, in queste ore, a Roma dalla Regione”.