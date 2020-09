Mazza (Pd): “Non sarà il destino di Appendino a farci decidere sull’alleanza”

Non sarà Appendino la merce di scambio per convincere il Partito Democratico torinese all’alleanza con il Movimento 5 Stelle per le amministrative del 2021. Lo chiarisce il responsabile organizzativo del Pd Saverio Mazza che allontana le voci che una possibile uscita di scena della sindaca possa convincere i Dem all’alleanza.

“Se qualcuno pensa che Chiara Appendino sia ‘L’agnello del sacrificio’ per convincere il Pd ad imbarcarsi gente che associava il Pd alla trattativa Stato-Mafia e a tutto il malaffare e che gridava ‘Onestà’ quattro anni fa o quant’altro, perché questo poi rimane, secondo me fa un errore grossolano. Non è il destino della sindaca uscente che ci deve riguardare, sia se non si dovesse candidare, sia se decidesse di riprovarci”.