Fifa 21, gratuito l’aggiornamento per le console PS5 e Xbox Serie X

Si chiama Dual Entitlement, ovvero Doppio Titolo, ed è il servizio che Ea Sports mette a disposizione gratuitamente per chi acquisterà una copia di Fifa 21 per Playstation 4 o Xbox One e poi vorrà passare alle console di nuova generazione PS5 e Xbox Serie X.

Infatti, con questo tool sarà possibile effettuare un upgrade gratuito quando lo si vorrà, entro l’uscita di Fifa 22. Nel passaggio, che potrà avvenire solo da PS a PS e da Xbox a Xbox, verranno trasferiti in automatico tutti i dati salvati per quanto riguarda Fifa Ultimate Team e Volta Football e ci si troverà nella nuova consolle al punto in cui si era sospeso il gioco, ovvero mantenendo giocatori, crediti, Fifa Points, ecc.. . Mentre non sarà possibile traferire i progressi delle altre modalità di gioco, che sono invece legati alla console sulla quale vengono salvati.

L’unica cosa a cui fare attenzione è al momento dell’acquisto della copia fisica di Fifa 21, perchè va acquistata la versione con lettore ottico della consolo di next gen, altrimenti il disco non risulterà compatibile. Nessun problema invece per gli acquisti della versione digitale del game.