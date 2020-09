Magliano sullo smarrimento di email relative a sospetti casi di covid-19

“Comunicazioni su comunicazioni di sospetti casi di positività al covid-19 inviate via email e mai recapitate, bloccate da una casella di posta ingolfata e dunque di fatto perse nell’etere. Fatti che sembrano incredibili, nel 2020, così come incredibile è il candore con il quale sono ammessi. Se si sono persi le email, mi chiedo, chissà che cos’altro ha fatto la stessa fine: chissà quali informazioni e chissà quali dati”, commenta Silvio Magliano – Presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte.

“Mi auguro che il Presidente Cirio, una volta stabilite le responsabilità, esoneri e sostituisca prontamente chi nella catena di comando non è riuscito a evitare un intoppo così banale. Sono numerosi i casi segnalatimi di persone rimandate a casa dopo una visita in ospedale e ancora in attesa di conoscere l’esito del tampone. Per battere il virus abbiamo bisogno di un altro livello di tecnica e di efficienza”, conclude Magliano.