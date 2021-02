M5s Torino: “Follia pensare che ci sia una guerra contro i clochard”

I Cinque Stelle di Torino non ci stanno ad apparire come i nemici dei senza tetto, dopo l’operazione di polizia che questa mattina ha portato alla identificazione di sette homeless da parte della polizia e dei vigili urbani.

“Torino – dicono dal M5s – è tra le migliori realtà italiane per il sostegno alla povertà e sotto questa amministrazione è nata la più grande rete di welfare territoriale e di prossimità degli ultimi 30 anni”.

“La nostra politica si è sempre rivolta ad aiutare chi è in difficoltà e anche solo immaginare che si possano intentare ‘blitz’, ‘guerre’ o ‘persecuzioni’ di sorta a chi, solo per le nostre strade, vive situazioni di profondo disagio è una follia”. I consiglieri comunale Cinque Stelle affermano che “vanno sempre distinte le operazioni compiute dalle nostre forze dell’ordine, nel contrasto a fenomeni di devianza, da quelle dell’amministrazione comunale”.

“L’identificazione di chi è in strada – spiegano – è un’azione periodica che viene svolta dalle forze dell’ordine, la nostra azione invece è il sostegno, il supporto e l’ascolto di chi è in difficoltà. Sono compiti differenti, con obiettivi differenti, mischiarli è l’azione di una propaganda politica populista che andrebbe semplicemente ignorata. Sarebbe utile – concludono – non ascoltare il falso moralismo accogliente di una certa sinistra che ora finge attenzione ma quando era il momento di agire si è girata dall’altra parte”.