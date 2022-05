“L’uomo invisibile”: dal grande schermo al gioco online

Ci sono storie e personaggi che hanno saputo conquistare il pubblico ed entrare nell’immaginario comune, tanto che anche se passano gli anni e le generazioni essi rimangono, anche attraverso le nuove forme e i nuovi mezzi di comunicazione a disposizione.

E’ ad esempio il caso de L’uomo invisibile, racconto della letteratura, passato al grande schermo e arrivato infine nel mondo dei giochi online. Si tratta infatti del romanzo dello scrittore inglese H. G Wells, che nel 1933 divenne un film ta metà tra horror e fantascienza che appassionò il pubblico: la storia di uno scienziato che mentre fa esperimenti per scoprire la formula dell’invisibilità si trasforma in un vero e proprio killer.

Difficile dimenticare quell’uomo tutto bendato e con occhiali da sole che in effetti ha ispirato tante citazioni sul grande e piccolo schermo.

Il film divenne un vero e proprio cult tra gli horror della sua epoca, ispirò numerosi sequel negli anni 40 e addirittura un reboot nel 2020.

Ma il successo de “L’uomo invisibile” è andato oltre il grande schermo conquistando le moderne tecnologie e diventando una delle slot machine più apprezzate a cui si può giocare nei casino online stranieri . Ovvero quei casinò che non possiedono licenza italiana ma in cui si può giocare in sicurezza in quanto regolati dalle licenze europee e internazionali.

Appunto qui troverete una slot che rimanda al mondo de “L’uomo invisibile”: 5 rulli con tre righe e 243 possibili linee di pagamento. Giocando a questa slot potrete divertirvi a ritrovare i personaggi e le immagini che caratterizzano il mondo del film: dal laboratorio, allo stesso uomo invisibile.

D’altronde quello de L’uomo invisibile è solo un esempio di come i moderni giochi abbiamo utilizzato personaggi e racconti dei film per risultare ancora più apprezzati dal pubblico che si diverte a ritrovare immagini e trame conosciuti e a cui si è affezionati. I casinò stranieri come 5 Gringos infatti offrono numerose possibilità per quel che riguarda slot con temi legati al mondo del cinema e delle serie Tv che hanno appassionato numerosi giocatori.

Infondo, si tratta di un piacevole modo di unire due passioni: quella per i propri personaggi ed eroi preferiti, magari anche ricordando storie che ci intrigavano nell’infanzia, e quella per il gioco online, che sempre di più attira pubblico affascinato dalla sua facilità di fruizione e dai tanti vantaggi e bonus che i casinò online offrono.