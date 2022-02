L’Ordine di Torino sospende 279 medici No Vax

Sono 279 i medici No Vax sospesi dall’Ordine di Torino per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale. In realtà i numeri sono molto più alti: ben 1188 professionisti non hanno letre dosi, ma di questi 137 sono in regola in quanto vaccinati all’estero, 36 sono in possesso di esenzione o differimento per avvenuta malattia, 10 hanno richiesto la prenotazione della vaccinazione, 14 risultano cancellati dagli albi. E ne restano ancora 712 in fase di verifica.

Lo comunica l’Ordine dei Medici, che sta eseguendo l’accertamento sulla base degli elenchi forniti ogni lunedì dal Ministero della Salute, dove figurano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che risultano non vaccinati.

L’Ordine è infatti chiamato a controllare caso per caso se in effetti ci sia un mancato rispetto dell’obbligo oppure se esistano altre motivazioni di cui gli elenchi non tengono conto, come vaccinazioni all’estero, esenzioni per motivi di salute, differimenti per avvenuta malattia o prenotazione della vaccinazione.

Il numero degli iscritti non vaccinati dal 10 gennaio a oggi è sceso da 1.760 a 1.188. Nelle ultime quattro settimane quindi si sono vaccinate o hanno ricevuto la dose booster 572 persone.