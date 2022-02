Eugenio in via di Gioia oggi alle 18 concertino in piazza Carignano per ringraziare del crowfunding

Suoneranno in piazza Carignano oggi alle 18 gli Eugenio in via di Gioia per ringraziare del crowfunding che in meno di 24 ore ha permesso di raccogliere 426 donazione e seimila euro per ricomprare gli strumenti musicali che alla band sono stati rubati lo scorso sabato notte quando qualcuno è entrato nel loro studio.

“Vogliamo sostenerli nel comprare di nuovo gli strumenti perché non è giusto che debbano pagare loro. Da questa disavventura può uscire qualcosa di bello, dopo che gli Eugenio in Via Di Gioia ci hanno dato tanto, in termini di musica, intrattenimento, insegnamento, ispirazione, abbiamo voglia di ricambiare” hanno scritto gli organizzatori della campagna che si sono denominati “Gli amici degli Eugenio in via di Gioia”.

E per ringraziarli la band suonerà stasera.