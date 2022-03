Lidl a Torino appaiono i cartelli per spesa razionata

“E’ consentito l’acquisto di massimo tre pezzi per scontrino”. Così è scritto sui cartelli del supermercato Lidl di via Carlo Alberto a Torino. Soprattutto per i prodotti in scatola.

Nonostante le rassicurazioni arrivate nelle ultime ore, e tra queste quelle del sindaco Stefano Lo Russo che sottolinea che non bisogna dare retta alle fake news e che non questo panico è esagerato, nel fine settimana c’è stato un assalto agli scaffali. Anche se le scorte nei magazzini certo non mancano la Lidl ha scelto di mettere questi cartelli informativi.