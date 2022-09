Dopo Chiara Appendino anche un assessore della sua giunta comunale siederà in Parlamento tra i banchi dei Cinque Stelle. Antonino Iaria ha infatti ottenuto un seggio del plurinominale alla Camera dopo il cambio di attribuzione che inizialmente assegnava il posto all’astigiano Paolo Romano, candidato nella circoscrizione Piemonte 2 per ‘Alleanza Verdi-Sinistra Italiana ed ex M5s.

Il pentastellato Iaria, era stato prima consigliere comunale e poi assessore all’Urbanistica.