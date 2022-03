Legacoop Piemonte e Regione, 8 marzo solidale per le donne senza dimora

Buoni acquisto del valore di 50 euro da spendere nei punti vendita Coop del Piemonte e un mazzo di mimose per 40 donne senza dimora. E’ l’iniziativa di solidarietà in occasione dell’8 marzo organizzata dalla Regione Piemonte con il contributo di Legacoop Piemonte.

Questa mattina l’assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Caucino e il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio hanno consegnato i buoni acquisto e i fiori alle donne ospiti del dormitorio di via Ghedini gestito dal Comune di Torino e di Casa Sidoli, la struttura di ospitalità della cooperativa Valdocco.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Caucino: “Si è trattato di un modo “alternativo”, ma davvero concreto e non soltanto simbolico, di celebrare la Giornata internazionale della donna. Sia chiaro, ben vengano le cerimonie più “tradizionali”, tutte le iniziative contro la violenza sulle donne, che condivido pienamente e che sostengo, e le iniziative per ribadire che esiste ancora un importante gap di genere che è nostro dovere superare. Però – prosegue Caucino – è stato bello e importante, quest’anno pensare anche alle “invisibili” a chi non ha nulla, nemmeno un tetto, donando loro – oltre alle classiche mimose – i buoni di Legacoop Piemonte, che ringrazio nella persona del suo presidente, Dimitri Buzio, che ha dimostrato, ancora una volta, grande sensibilità e concretezza quando occorre agire concretamente e con efficacia. Mi auguro che in futuro la collaborazione fra la Regione Piemonte e Legacoop Piemonte, a favore dei più fragili, possa proseguire e – se possibile – rafforzarsi. Sono convinta che, grazie alla volontà e alla sensibilità di tutti noi, tutto questo sarà possibile”.

Il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio ha dichiarato:“Abbiamo accolto con piacere la proposta dell’assessore di un’iniziativa di solidarietà, perchè da sempre la cooperazione pone attenzione alle persone e ai loro bisogni e non può essere sorda ad attività di questo tipo. Oggi, 8 marzo, abbiamo voluto rivolgere un pensiero particolare a queste donne, accolte proprio in una struttura che fa capo a una nostra cooperativa. La cooperazione trova le sue basi nel principio dell’inclusione sociale e lungo tutto il suo percorso ha sempre saputo unire le capacità imprenditoriali ai valori sociali. Per questo aderiremo sempre convivialmente a iniziative come quella di oggi”.