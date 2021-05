Laura Pompeo in diretta con Ali Nazionale

Le buone pratiche moncalieresi di governo in materia di Cultura e Pari Opportunità sono state al centro, venerdì, di una diretta con Ali Nazionale, l’associazione Autonomie Locali Italiane. Andrea Catizone, direttrice del dipartimento Pari Opportunità di Ali, ha intervistato Laura Pompeo, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità. E’ stata l’occasione per ripercorrere i numerosi progetti su cui Laura Pompeo ha ottenuto risultati importanti, primo fra tutti la riapetura del Castello Reale, colpito da un incendio nel 2008 e nuovamente fruibile da novembre 2017. Ha ideato e contribuito all’acquisizione del Parco Storico del Castello da parte della Città. E’ Presidente del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese (70 biblioteche per 70 comuni). Ha coordinato il Progetto “Ciclovia del Monviso”, dal Monviso a Torino (130 comuni con capofila Moncalieri). E’ Vicepresidente dell’Assemblea costituente della Riserva della Biosfera Collina Po-Mab (UNESCO) e Consigliera dell’Ente di gestione della Comunità delle Aree Protette del Po piemontese. Non solo: Pompeo è stata insignita del Premio Mario Soldati – Centro Pannunzio (2019) e del Premio Internazionale Bronzi di Riace (2020). Ha infine ideato e condotto da aprile 2020 la fortunata serie di conversazioni sul web “Da casa con”.

“E’ stata un’occasione particolarmente preziosa per sottolineare in una sede nazionale il tanto lavoro di valorizzazione della città e del territorio in materia di Cultura, Turismo e Pari Opportunità fatto in questi 6 anni, a partire dal 2015 quando mi sono state affidate le deleghe – sintetizza soddisfatta l’assessore Pompeo – La diretta facebook dell’Ali ‘Amministratrici d’Italia’ del venerdì è una vetrina significativa e molto seguita. Ringrazio l’avvocato Catizone per l’opportunità avuta”.