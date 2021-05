Laura Castelli ci riprova: “Alleanza con il Pd al primo turno, abbiamo tanto in comune”

La macchina elettorale è avviata e il Partito Democratico si sta preparando alle primarie per scegliere il suo candidato. Ma la viceministra dell’Economia Laura Castelli spera ancora in un’alleanza giallo-rossa al primo turno. E dai microfoni di Rai Radio 1 lancia un appello: “Si può scrivere una strada di altri 5 anni insieme con il Pd: abbiamo tanti temi in comune. E’ un peccato non riproporre la stessa modalità anche a livello locale, pensare di lasciare Torino al centro destra è un peccato”.

Per Castelli dunque “quella di scegliere una persona tecnica che potesse rappresentare bene la città era la strada giusta. Il Pd locale purtroppo ha chiesto di fare le primarie”.

Ma se invece le chiede di un’alleanza tra dem e Movimento 5 Stelle in caso di ballottaggio la viceministra si dimostra molto meno disponibile: “Se veramente non si vuole lasciare Torino alla destra bisogna proseguire su un percorso insieme fin da subito: farlo dopo sa un po’ di scambi e non ci piace”.