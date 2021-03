L’appello dei medici del Piemonte: subito zona rossa

Piemonte subito zona rossa. E’ l’appello dei medici del Piemonte per i quali i dati sul contagio rendono necessario misure più severe subito. “La situazione epidemiologica attuale in Piemonte vede un costante aumento, giorno dopo giorno, dei contagi e dei ricoveri per Covid-19, con il concreto rischio di saturazione dei reparti ospedalieri”, scrive in una nota l’Ordine dei medici chiedendo di istituire subito la zona rossa.

“Aspettare ancora altri giorni prima di procedere con nuove misure, che in ogni caso dovranno essere adottate, – si dice ancora – non ha alcuna logica né dal punto di vista sanitario, nè dal punto di vista economico e sociale”.

“Il pericolo maggiore è infatti che la situazione di qui alla prossima settimana possa aggravarsi ulteriormente – aggiunge l’Ordine dei Medici – causando, di conseguenza, un più marcato aumento dei contagi, dei pazienti ricoverati e purtroppo dei decessi. Ma non solo: una chiusura tardiva, oltre a essere meno efficace rischia anche di rivelarsi più lunga e quindi meno sopportabile per le attività economiche e per le ripercussioni sotto il profilo sociale e psicologico”.