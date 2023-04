Lagioia presenta il suo ultimo Salone del Libro

“Sarà un Salone bellissimo, con duemila eventi in cinque giorni. Ci sono tutte le premesse per un’ottima edizione. Gli editori hanno confermato tutti la loro presenza e altri se ne sono aggiunti, arrivano autori da tutto il mondo, stiamo vendendo molti biglietti, forse più degli anni prossimi e abbiamo trovato anche la nuova direttrice”. Così Nicola Lagioia parla del prossimo Salone del Libro, in programma dal 18 al 22 maggio al Lingotto.

“E’ anche il primo anno dopo il Covid in cui le scuole ritorneranno in pieno” ha aggiunto Lagioia. “Sangiuliano è stato invitato. E’ un principio istituzionale, il ministro della Cultura è sempre venuto all’inaugurazione, mi auguro che venga”.

Lagioia ha definito il Salone “una polifonia”: “Ho dialogato con tutte le forze politiche tra istituzioni locali e nazionali.

Il mio atteggiamento è stato sempre lo stesso: grande rispetto istituzionale. E’ stato reciproco”.