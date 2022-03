Incidente mortale in corso Bramante. La vittima non identificata

Incidente stradale ieri sera intorno alle 21.30 in corso Bramante angolo corso Unione Sovietica, a Torino. Un uomo è deceduto dopo che era stato investito da un auto mentre sta attraversava la strada in prossimità del semaforo. Le condizioni dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità perché era primo di documenti, sono parse subito gravissime. Trasportato d’urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale che sono alla ricerca di testimoni in grado di fornire informazioni utili all’identificazione della vittima. Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili può contattare l’ufficio Sinistri Radiomobile telefonando al numero telefonico 011.011.26510.